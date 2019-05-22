Каррера: заинтересован в работе в России, мне там понравилось
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хочет снова поработать в России. Также 55-летний специалист высказался о возможности возобновления сотрудничества с Антонио Конте, в тренерском штабе которого он работал в «Ювентусе» и сборной Италии.
«Вернуться к работе с Конте? Пока нет определённости, где он продолжит карьеру. Я буду рассматривать такой вариант только тогда, когда поступит официальное предложение. В настоящее время я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось. Но если Конте перезвонит мне, это будет проблематично», — цитирует Карреру Napoli Magazine.
Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. За это время с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Каррера: контактов с «Ювентусом» не было
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