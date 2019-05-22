Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Брандта
Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о переходе нападающего леверкузенского «Байера» Юлиана Брандта. Контракт 23-летнего немецкого футболиста со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Подробности заключения сделка не указываются. Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера Брандта в дортмундскую «Боруссию» составит € 25 млн. Ранее дортмундский клуб приобрёл форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара, которым интересовались английские клубы «Арсенал» и «Ливерпуль».
Брандт выступал в составе леверкузенского «Байера» с 2014 года. В 33 встречах чемпионата Германии Брандт забил 7 голов и сделал 15 результативных передач. В 215 матчах за «Байер» на счету форварда 42 гола и 51 результативная передача.
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара
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