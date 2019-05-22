«Челси» продлил контракт с Кабальеро до конца сезона-2019/20

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро продлил контракт с лондонским клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение 37-летнего аргентинского вратаря с английским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.
«Я очень рад новому контракту с „Челси“. Надеюсь, мы сможем насладиться следующим сезоном и достичь поставленных целей. Мне было действительно легко принять решение остаться в таком большом клубе, как «Челси», — отметил Кабальеро.
Кабальеро перешёл в лондонский „Челси“ из „Манчестер Сити“ летом 2017 года. В минувшем сезоне аргентинский голкипер принял участие в 9 матчах, в 5 из которых ворота лондонского клуба оставались в неприкосновенности. Также Кабальеро выступал за такие команды, как „Бока Хуниорс“, „Эльче“, „Малага“ и другие клубы.
- 22 мая 2019
-
19:03
-
18:51
-
18:51
-
18:33
-
18:25
-
18:25
-
18:14
-
18:13
-
18:13
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
16:56
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:29
-
16:26
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
15:43
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:17
-
15:04
-
15:04
-
14:48
-
14:39