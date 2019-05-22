«Челси» продлил контракт с Кабальеро до конца сезона-2019/20

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро продлил контракт с лондонским клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение 37-летнего аргентинского вратаря с английским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.



«Я очень рад новому контракту с „Челси“. Надеюсь, мы сможем насладиться следующим сезоном и достичь поставленных целей. Мне было действительно легко принять решение остаться в таком большом клубе, как «Челси», — отметил Кабальеро.



Кабальеро перешёл в лондонский „Челси“ из „Манчестер Сити“ летом 2017 года. В минувшем сезоне аргентинский голкипер принял участие в 9 матчах, в 5 из которых ворота лондонского клуба оставались в неприкосновенности. Также Кабальеро выступал за такие команды, как „Бока Хуниорс“, „Эльче“, „Малага“ и другие клубы.

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