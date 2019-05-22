«Зенит» опубликовал маршрут чемпионского парада

«Зенит» на официальном сайте опубликовал подробный маршрут чемпионского парада команды, который пройдёт 26 мая в Санкт-Петербурге.
Движение сине-бело-голубой флотилии, в которую войдут корабли с болельщиками, начнётся от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова в 19:15 по местному времени. К финальной точке водной части чемпионского парада планируется прибыть в 20:00. Затем в 20:15 золотой автобус «Зенита» вместе с чемпионами России отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. На Стрелке Васильевского острова команду можно будет поприветствовать в 21:00.
Ранее петербургский «Зенит» досрочно оформил титул чемпиона России. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака сыграют с красноярским «Енисеем».
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