Часть задержанных фанатов «Локомотива» отпустили до начала финала Кубка России
Часть болельщиков «Локомотива», которые были задержаны сегодня полицией в Самаре перед финальным матчем Кубка России с «Уралом», отпустили ещё до начала игры.
Об этом «Чемпионату» сообщил представитель United South, организации фанатов «Локомотива», Иван Крылов. Также он рассказал, что болельщикам запрещают проносить на «Самара Арену» их атрибутику: «На стадионе теперь нам говорят, что за баннерами можно скрыть лица, и поэтому вообще ничего не позволяют пронести. Думаем вообще отказаться от перформанса. Большой привет всем, кто имеет отношение к организации финала Кубка России».
Ранее сообщалось, что полиция в Самаре задержала около 50 болельщиков «Локомотива». Причины задержания не сообщались.
Фанатам «Локомотива» запретили сделать перформанс перед финалом Кубка с «Уралом»
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