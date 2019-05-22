Ракитич: конечно, хотел бы видеть Гризманна в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал возможный переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в каталонский клуб.
«Конечно, мне нравится Гризманн. Оставим в стороне тот факт, что он отказался от перехода в „Барселону“ в прошлом сезоне. Он футболист высшего уровня, один из лучших в мире. Конечно, я бы хотел видеть его в своей команде. Гризманн — высококлассный профессионал, который выигрывал различные титулы. Несомненно, он может стать серьёзным усилением для любой команды», — приводит слова Рактича Mundo Depotivo.
Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Антуан выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 37 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 9 результативными передачами.
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