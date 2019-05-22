Бышовец — о пользе лимита: есть поколение игроков, готовых выступать за сборную

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о проблеме лимита на легионеров.

«у нас существует концепция развития, которая пока не работает. В первую очередь стоит задуматься о проблемах, которые назрели уже давно. Здесь я имею в виду борьбу с лимитом на российских футболистов. У нас есть ряд талантливых ребят, которым необходимо давать дорогу. Выросло целое поколение футболистов, которые благодаря лимиту уже сегодня готовы играть в национальной команде. А мы хотим его отменить. Да, у руководителей клубов есть свои интересы. Но нужно создавать условия для развития спорта. Тогда у нас появится такая же молодёжь, которая сейчас даёт результат для сборных Англии или Голландии, а наш футбол в целом станет зрелищнее», — цитирует Бышовца RT на русском.