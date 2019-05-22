«Локомотив» — «Урал»: Баринов открыл счёт в матче
В финальном матче Кубка России московский «Локомотив» играет с «Уралом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Самара Арена». К 28-й минуте «железнодорожники» ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который забил гол с подачи хавбека «железнодорожников» Мануэла Фернандеша.
На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» оказался сильнее калининградской «Балтики» (3:2 ДВ), «Енисея» (4:1), казанского «Рубина» (1:0 и 1:0) и «Ростова» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь победил «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0 ДВ), «Спартак» (1:1 и 1:0) и «Арсенал» (1:0 и 2:2).
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