Варан: Погба и Азар могут играть в «Реале»
Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара в мадридский клуб.
«Погба? Для отличного футболиста всегда найдётся место в нашей команде. В мадридском „Реале“ высокая конкуренция. В августе мы увидим, что произойдёт.
С Азаром я знаком давно. Он лучший игрок, и, как я уже сказал, чтобы объяснить ситуацию с Погба, он также может играть в „Реале“. Сейчас Эден Азар переживает лучший момент в карьере. Когда сборная Франции играла с национальной командой Бельгии в полуфинале чемпионата мира, мы знали, что необходим особый план, чтобы сдержать Азара», — приводит слова Варана Marca.
Варан: в следующем сезоне я буду в «Реале». Вы ещё увидите лучшего Варана
- 22 мая 2019
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