Каррера: тренеры — профессионалы, они идут туда, где заинтересованы в их услугах

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможность работы Маурицио Сарри, ныне работающего с «Челси», в «Ювентусе».

«Сарри — в „Ювентусе“? Тренеры — профессионалы, они идут туда, где заинтересованы в их услугах. Мне кажется, вполне нормально, что многие хотели бы потренировать такой клуб», — приводит слова Карреры Napoli Magazine.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе с тренерского мостика Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе последние пять лет.

Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка английской лиги, где уступила в серии пенальти «Манчестер Сити», и в финал Лиги Европы, где сыграет с «Арсеналом». Матч пройдёт в Баку 29 мая. Сезон в АПЛ синие завершили на 3-м месте.