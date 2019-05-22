Антон Миранчук получил травму в финале Кубка России с «Уралом» и был заменён

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в финальном матче Кубка России с «Уралом», который в эти минуты проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена».

Повреждение 23-летний хавбек «железнодорожников» получил в столкновении с Артёмом Фидлером. На 67-й минуте вместо 11-го номера московской команды на поле вышел Дмитрий Тарасов.

К 70-й минуте «Локомотив» обыгрывает «Урал» со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Баринова.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Антон Миранчук принял участие в 38 матчах, на его счету 16 результативных ударов и три голевые передачи. Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он также на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию».