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Антон Миранчук получил травму в финале Кубка России с «Уралом» и был заменён

Антон Миранчук получил травму в финале Кубка России с «Уралом» и был заменён
Футбол / Кубок России 0

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в финальном матче Кубка России с «Уралом», который в эти минуты проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена».

Повреждение 23-летний хавбек «железнодорожников» получил в столкновении с Артёмом Фидлером. На 67-й минуте вместо 11-го номера московской команды на поле вышел Дмитрий Тарасов.

К 70-й минуте «Локомотив» обыгрывает «Урал» со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Баринова.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Антон Миранчук принял участие в 38 матчах, на его счету 16 результативных ударов и три голевые передачи. Контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он также на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию».

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