Супруга Жиркова: понимаю, что скоро мы переедем
Инна Жиркова, супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, намекнула на скорый отъезд семьи из Санкт-Петербурга.
«Наверное, это лучший май в моей жизни. Никогда не думала, что за столь маленький срок этот город станет таким родным. Честно, полюбила его не сразу… Сейчас понимаю, что скоро мы переедем, но знаю точно, что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья. Я ещё раз убедилась: всё, что ни делается, — к лучшему, и наш переезд в Санкт-Петербург был не зря», — написала Инна Жиркова в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне на клубном уровне Юрий Жирков сыграл 11 матчей, на счету полузащитника три результативные передачи. Контракт 35-летнего хавбека с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года.
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