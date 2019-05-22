Идову: матч с «Уралом» был важнее, чем игра с Аргентиной на чемпионате мира

Защитник «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал победу (1:0) в финальном матче Кубка России с «Уралом».

«Это у меня впервые, особенный момент. Кубок России — единственный трофей, который было реально выиграть в моём прошлом клубе. Наконец-то это получилось, и я очень счастлив. Тем более это 10-й подобный трофей в истории клуба, и это многое значит для болельщиков.

Поддержать меня приехал мой лучший друг, и вообще много друзей говорили: «Вот твой шанс». С первой попытки получилось. Очень доволен. Это мой самый важный матч, сравнимо с игрой на чемпионате мира против аргентинцев. Сегодня было ещё важнее, потому что на кону стоял титул. Хотелось наконец-то выиграть трофей.

Сегодня меня просили подключаться к атакам, когда есть возможность. Но я защитник, и в первую очередь надо было надёжно отыграть в обороне. Игра в чемпионате помогла, потому что моментами Эль-Кабир меня там обыгрывал, пробрасывал мяч между ногами. Уже ждал от него всего этого, и в первом тайме удалось перекрыть ему всё это движение. Во втором он больше старался не обыгрывать, а убирать мяч под себя и подавать. Тоже опасно, но у него не получалось обыгрывать. Мне удалось его сдержать", — сказал Идову в эфире телеканала «Матч ТВ».