Останкинская башня подсвечена цветами «Локомотива» в честь победы в Кубке России

Останкинская телебашня будет подсвечена цветами московского «Локомотива» в честь победы клуба в финальном матче Кубка России с «Уралом» (1:0), сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе «железнодорожников».



Московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей является десятым в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.



На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».