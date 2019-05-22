Аджоев: мы пишем новую историю тульского футбола

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу «Локомотива» в финале Кубка России над «Уралом»(1:0), которая позволила его команде квалифицироваться в Лигу Европы.

«Конечно, сейчас очень хорошие, позитивные эмоции затмевают всё. Наверное, чуть позже придёт полное понимание и осознание того, что произошло. Однако можно смело сказать, что мы пишем новую историю тульского «Арсенала», всего тульского футбола. Убеждён, что наши болельщики заслужили, чтобы в Туле была Лига Европы. Это прежде всего их успех, их заслуга.

Мы всей командой смотрели этот финал. Понятно, что переживали за «Локомотив». Естественно, поздравляем «железнодорожников» с этим трофеем. Сейчас все очень довольны и счастливы, что по сути нам удалось выйти на новый уровень. Нас уже поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который всегда рядом с командой. Без его поддержки этот успех был бы невозможен.

Вопросы комплектования команды, подготовки к новому сезону, планы — всё это будет чуть позже. Сейчас хочется просто насладиться этим великолепным вечером, поблагодарить и поздравить всех, кто на протяжении многих месяцев работал, терпел, прикладывал все усилия, чтобы тульский «Арсенал» добился этого исторического результата», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».