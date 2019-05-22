Дюков: финал Кубка России получился боевым, держал зрителей в напряжении

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от финального матча Кубка России «Локомотив» — «Урал» (1:0).
«Матч получился интересным, боевым, держал в напряжении всех зрителей до последней минуты. Настоящий финальный матч. Хочу поздравить „Локомотив“ с победой и завоеванием такого важного трофея с многолетней историей.
Самара прекрасно справилась с проведением финала, и я хотел бы поблагодарить руководство региона и лично Дмитрия Азарова за помощь и поддержку. К финалу была подготовлена очень интересная программа из разных мероприятий. Безусловно, они понравились как болельщикам, так и жителям Самары. Эту практику мы будем стараться продолжать, постараемся делать так, чтобы каждый финал был ещё более интересным.
У нас сейчас очень много качественных, современных стадионов. Их надо использовать в том числе для проведения матчей нашей сборной. Самара сегодня в очередной раз подтвердила, что и в регионах мы можем проводить игры самого высокого уровня. Эту практику будем продолжать», — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 22 мая 2019
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