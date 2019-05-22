Левашов: после победы «Локомотива» упал груз с души, гордимся «Арсеналом»

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился впечатлениями от финального матча Кубка России «Локомотив» — «Урал» (1:0). Напомним, победа «железнодорожников» позволила тульской команде квалифицироваться в Лигу Европы.

«Эмоциональный просмотр финала вышел, болели за „Локомотив“. Сейчас груз упал с души, очень довольны и гордимся своим коллективом. Вписали своё имя в историю тульского футбола. Кого из соперников хотелось бы привезти в Тулу? Чем выше будет уровень соперников, тем дальше мы пройдём. Чем выше, тем лучше. Что касается моего празднования, которое было после победы над „Зенитом“, то это довольно будничное празднование. Готов повторять его после любой победы, не только в Лиге Европы», — сказал Левашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.