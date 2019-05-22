Раздевалка «Локомотива» после победного финала Кубка России. Видео

Появилось видео из раздевалки «Локомотива» после победы над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России, который проходил на стадионе «Самара Арена».

Победу «Локомотиву» в финале Кубка России над «Уралом» принёс гол Дмитрия Баринова на 27-й минуте игры. По итогам встречи автор забитого мяча был признан лучшим игроком матча.



На пути к финалу «Урал» прошёл «Нефтехимик» (3:2), «Нижний Новгород» (2:0), «Спартак» (1:1, 1:0) и «Арсенал» (1:0, 2:2). «Локомотив» оказался сильнее «Балтики» (3:2), «Енисея» (4:1), «Рубина» (1:0, 1:0) и «Ростова» (2:2, 2:0).

«Локомотив» выиграл Кубок России в 8-й раз, что является национальным рекордом. «Железнодорожники» обошли ЦСКА, у которого в активе 7 побед в турнире.