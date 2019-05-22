Мещеряков: продолжит ли работать Сёмин? Мы даже не ставим этот вопрос

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера команды Юрием Сёминым.

«Контракт Сёмина автоматически продлён из-за выполнения условий контракта? Задача на сезон выполнена. Что касается продлений всех контрактов, то мы всё официально сообщим, но вопрос главного тренера у нас никогда не рассматривался. Продолжит ли Сёмин? Мы даже не ставим этот вопрос. Почему-то его ставят, но мы никогда не ставили», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сёмин вернулся в «Локомотив» в 4-й раз за свою тренерскую карьеру летом 2016 года. За это время он выиграл с командой чемпионат и два Кубка России.