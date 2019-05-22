Вандерсон: буду готов к матчу с «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон отметил, что примет участие в матче 30-го тура РПЛ с «Рубином».



«Думаю, что буду играть в матче с «Рубином» в воскресенье. Мне порекомендовали взять день отдыха и восстановиться, так как после предыдущего матча была небольшая травма. Всё в порядке, к следующему матчу буду готов.



Изменения в игре? На самом деле, нужно рассматривать каждый матч отдельно. Например, если анализировать последние матчи, соперники неплохо знают, как я играю и часто выхожу вперед. Наша команда в принципе всегда атакует, поэтому нужно немного менять игру, чтобы другие команды не привыкали к нашему стилю игры», — передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.