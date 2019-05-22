Вандерсон: для меня этот сезон в «Краснодаре» стал лучшим в карьере

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон поделился мнением о текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Лично для меня это один из лучших сезонов в карьере, даже, можно сказать, самый лучший. Думаю, что для команды это тоже был достаточно хороший сезон. Конечно, мы могли бы быть выше, но сейчас мы на той позиции, на которой находимся. В воскресенье мы попытаемся приложить все усилия, чтобы победить в матче, заработать три очка и быть в итоге как можно выше.



В этом сезоне было много матчей, после которых я чувствовал себя счастливым. Если выделять какие-то конкретные игры, то хочу сказать об игре с «Валенсией», так как мы тогда показали высокий класс и чувствовали себя полными сил и энергии. Игра против «Зенита» была очень сложной, но было приятно играть перед таким количеством болельщиков. Кроме того, я бы отметил игру против «Байера», — передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Вандерсон: буду готов к матчу с «Рубином»