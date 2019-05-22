Вандерсон — о Кайо: очень рад, что в «Краснодаре» появится ещё один бразилец

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон признался, что рад переходу бразильского хавбека «Санта-Клары» Кайо в краснодарскую команду.



«Если честно, я не знаком с ним, но я очень рад, что в команде появится ещё один бразилец. Это мой соотечественник, и я буду очень рад видеть его в нашем клубе. Я постараюсь помочь ему адаптироваться, как в своё время мне помогли сделать это. Я чувствовал себя комфортно, и я сделаю все возможное, чтобы он чувствовал себя так же», — передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.



23-летний Кайо перешёл в «Санта-Клару» летом 2018 года из «Ферровиарии» на правах свободного агента. Всего за португальский клуб он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 300 тыс.

Вандерсон: для меня этот сезон в «Краснодаре» стал лучшим в карьере