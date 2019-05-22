Рыбусь: в прошлом году выиграли чемпионат, в этом — Кубок. Это важно для клуба

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.

«В прошлом году выиграли чемпионат, в этом — Кубок. Это очень важно для клуба. Горжусь этой командой, тем, что мы это сделали. К сожалению, не смог выйти на поле. У нас остался один финал с «Уфой». Будем биться, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Выделяю всех ребят и на поле, и запасных. Даже нас, кто был на трибуне. Это успех всей команды», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

В текущем сезоне Рыбусь сыграл в составе «Локомотива» 20 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Контракт 29-летнего хавбека с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2020 года.