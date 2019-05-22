Игнатьев: делаю всё возможное, чтобы заслужить новый контракт в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.

«Все довольны, все счастливы. Делаю всё возможное, чтобы быть готовым к игре с «Уфой». Идову сегодня здорово сыграл, я его похвалил. Съел сегодня Эль-Кабира. Насчёт будущего не знаю, посмотрим. Пока переговоров не было, мы все ждём. Тяжело работать в режиме, когда месяц до конца контракта и ничего не знаешь. Делаем всё возможное, чтобы заслужить контракт. В Сочи победа в Кубке была приятнее, там первый трофей, сам играл. Ощущалось по-другому. Хорошая атмосфера в раздевалке, все счастливы и довольны. Пресытились ли титулами? Многие ребята выигрывали Кубок и два, и три раза. Может, уже увереннее себя чувствуют. Перед «Уфой» есть время восстановиться, игра дома. Не думаю, что будут проблемы. Баринов уже не молодой, чтобы удерживать его от звёздной болезни. Он нормальный парень, проблем у него точно не будет», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.