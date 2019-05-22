Кикнадзе: о Фернандеше и Денисове ничего не скажу, окончательное решение сообщим

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что изменения в составе команды будут обсуждаться в ближайшие дни.
«Пролонгация контракта Сёмина? При той игре, которую демонстрирует команда, вопрос не стоит. Юрий Павлович во главе команды.
Изменения в составе летом станут ясны в ближайшие недели. Нас уже удивили в хорошем смысле некоторые ребята из тех, про которых мы думали, что уже всё, а они вышли на поле и показали хорошую игру. Это заставило ещё раз вернуться к обсуждению. 27–28 мая встретимся, к трансферной кампании готовы. Понимаем цели, понимаем то, что нас интересует. Решения будут приниматься быстро, думаю. По Фернандешу ничего не скажу, как и по Денисову. Окончательное решение сразу сообщим», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
- 22 мая 2019
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