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Парфёнов: горд за «Урал», благодарю ребят за весь путь, который мы проделали

Парфёнов: горд за «Урал», благодарю ребят за весь путь, который мы проделали
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в финальном матче Кубка России с московским «Локомотивом» (0:1).

«Поздравляю «Локомотив» с победой. Благодарю ребят за весь путь, который мы проделали до Самары. Я горд за свою команду. Да, у нас были кадровые потери, тяжёлый получился матч. Во втором тайме вернулись в игру, создавали много моментов, но не смогли забить», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Урала».

На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).

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