Сёмин: следующий матч с «Уфой» ещё более важен, чем финал Кубка

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.

«Матч отличался, мы первый тайм играли лучше, чем в Екатеринбурге. Играли лучше в обороне весь матч. Давление во втором тайме на нас со стандартных положений было серьёзное. Победа всегда есть победа, она всегда закономерная. Нас приехали поддерживать со всей России наши ребята. Играли ради них. Выиграли новый старый трофей, все счастливы и рады.

Хватит ли эмоций на 26-е число, увидим 26-го числа. Будем серьёзно готовиться, потому что следующий матч ещё более важен, чем финал Кубка. Секрет в осмотре поля мной перед матчем? Никакого секрета, просто обхожу поле, могу подсказать ребятам, какие шипы надеть. Выход Фернандеша связан с тем, что он хорошо готовился, хотел сыграть в финале. Играть он умеет, принёс сегодня нам большую пользу», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.