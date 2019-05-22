«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, сообщает The Times.



По информации источника, английские клубы намерены прибегнуть к подобной мере в связи с тем, что продано лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно. Ранее УЕФА выделил клубам-финалистам по 5,8 тыс. билетов, что составляет менее 10% от общей вместимости стадиона в Баку. Отмечается, что спонсоры, которые получили от УЕФА 2 тыс. билетов, столкнулись с аналогичными трудностями.



Основными причинами плохой реализации билетов является стоимость и ограниченность авиарейсов, длительность перелёта, а также позднее время проведения матча. Билеты, которые «Арсенал» и «Челси» вернут в УЕФА, будут распроданы местным болельщикам. На данный момент в Азербайджане было приобретено 23 тыс. билетов.