Исполнительный директор «Арсенала»: ситуация с Мхитаряном в ЛЕ неприемлема

Исполнительный директор английского «Арсенала» Винай Венкатешам высказался по поводу решения полузащитника команды Генриха Мхитаряна не ехать на финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за угрозы безопасности.
«Это печально. Нам не так часто выдаются возможности сыграть в финалах крупных европейских турниров, и у Генриха её отняли. Мы чётко высказали свою точку зрения УЕФА, мы написали им. Мы также проведём встречу после матча и выскажем, что это неприемлемо. Такого не долго повториться ни с „Арсеналом“, ни с кем-либо ещё», — приводит слова Венкатешама BBC.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.
- 23 мая 2019
-
00:57
-
00:52
-
00:38
-
00:24
-
00:13
-
00:03
- 22 мая 2019
-
23:55
-
23:45
-
23:41
-
23:33
-
23:20
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:49
-
22:38
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:24
-
22:22
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:52
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:08
-
21:03
-
21:03