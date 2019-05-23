Исполнительный директор «Арсенала»: ситуация с Мхитаряном в ЛЕ неприемлема

Исполнительный директор английского «Арсенала» Винай Венкатешам высказался по поводу решения полузащитника команды Генриха Мхитаряна не ехать на финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за угрозы безопасности.



«Это печально. Нам не так часто выдаются возможности сыграть в финалах крупных европейских турниров, и у Генриха её отняли. Мы чётко высказали свою точку зрения УЕФА, мы написали им. Мы также проведём встречу после матча и выскажем, что это неприемлемо. Такого не долго повториться ни с „Арсеналом“, ни с кем-либо ещё», — приводит слова Венкатешама BBC.



Матч «Челси» — «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

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