Стерлинг: если у клуба отберут очки за расизм фанатов, они перестанут это делать

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметил, что необходимо снимать с клубов очки за расистские выкрики фанатов.
«Если я смогу связаться с представителями FA и английской Премьер-лиги и обсудить, что мы сможем сделать в будущем, чтобы побороть расизм в футболе, я обязательно воспользуюсь возможностью. Должны быть строгие наказания за расизм. Если я иду на футбольный матч и болею, например, за „Манчестер Юнайтед“, я не хочу, чтобы кто-то подводил мою команду, выкрикивая глупости на стадионе. И если ваша команда лишится девяти очков после победы в чемпионате Англии, вы не станете больше разбрасываться расистскими высказываниями.
Оштрафовать кого-то, назначить клубу штраф в размере £ 5 тыс. или оштрафовать фаната на £ 300 — это ничего не значит. К сожалению, отчасти вина лежит и на английской футбольной культуре. Люди здесь привыкли в выходной выходить пораньше, заранее выпивать в пабах, поэтому большинство болельщиков уже пьяны к тому времени, когда добираются до стадиона», — приводит слова Стерлинга Sky Sports со ссылкой на Wall Street Journal.
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