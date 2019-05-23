Паркур Сёмина, хитрый Фернандеш и Ротенберг с фанами. Фото победы «Локо» в Кубке

22 мая в Самаре на стадионе «Самара Арена» в финальном матче Кубка России «Локомотив» одержал победу над «Уралом». Встреча завершилась со счётом 1:0, автором единственного гола стал полузащитник красно-зелёных Дмитрий Баринов.



Таким образом, «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Этот трофей стал 10-м в коллекции московского клуба и восьмым, завоёванным в новейшей истории.



На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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