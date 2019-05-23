Страндберг: «Урал» мог рассчитывать на большее, но это футбол

Защитник «Урала» Стефан Страндберг прокомментировал поражение в финальном матче Кубка России с московским «Локомотивом» (0:1).

«Локомотив» — очень сильная команда, в их составе много классных футболистов. Особенно тяжело было играть против атакующей группы: братьев Антона и Алексея Миранчуков и Фёдора Смолова. Да, «железнодорожники» переиграли нас в первом тайме, но во второй половине встречи мы выровняли ситуацию. Могли рассчитывать на большее, но это футбол», — приводят слова Страндберга «Известия».

На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).