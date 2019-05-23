Смолов посвятил маме победу в Кубке России

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.
«Кубок для мамы. «Локо», с победой», — написал Смолов в своём «инстаграме».
Смолов перешёл в «Локомотив» летом прошлого года из «Краснодара». Трансфер футболиста обошёлся «железнодорожникам» в € 9 млн. Для 29-летнего нападающего Кубок России стал первым трофеем, завоёванным на клубном уровне. Ранее Смолов выступал также за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».
На пути к финалу Кубка России московский «Локомотив» переиграл калининградскую «Балтику» (3:2 ДВ), «Енисей» (4:1), казанский «Рубин» (1:0 и 1:0) и «Ростов» (2:2 и 2:0). «Урал» в свою очередь выиграл матчи с «Нефтехимиком» (3:2), «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ), «Спартаком» (1:1 и 1:0) и «Арсеналом» (1:0 и 2:2).
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