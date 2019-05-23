СМИ: Сала не желал переходить в «Кардифф»

Французское издание L'Equipe опубликовало запись голосового сообщения Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе при перелёте в Кардифф.

«Мейсса (агент Салы. – Прим. «Чемпионата») позвонил мне и сказал, что он поговорил с Франком Кита (сын владельца «Нанта». – Прим. «Чемпионата»), они хотят продать меня. Поступило предложение от «Кардиффа». Они провели переговоры, чтобы получить много денег. Это хороший контракт, но со спортивной точки зрения он мне неинтересен. Они хотят заставить меня туда перейти любой ценой.

Я сказал, что Мейсса должен найти мне что-то получше до конца трансферного окна. Он сказал «Кардиффу» нет, потому что не хочет, чтобы я туда переходил. Я не хочу говорить с Китой, он противен мне, даже не спросил, чего хочу я. Всё, что его волнует, это деньги», — сказал Сала одному из друзей.