Тренер «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить «Мидлсбро», который сейчас находится без наставника, сообщает talkSPORT. Легендарный защитник «Челси» в прошлом году завершил профессиональную карьеру, после чего стал тренером. «Астон Вилла» вышла в финал плей-офф за выход в АПЛ, где сыграет с «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда.

Ранее пост наставника «Мидлсбро» покинул Тони Пьюлис. Сообщалось, что фаворитом в борьбе за должность главного тренера является бывший защитник команды и сборной Англии Джонатан Вудгейт. «Мидлсбро» в текущем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступив один балл «Дерби Каунти».

Терри является пятикратным чемпионом Англии. В его активе 5 Кубков Англии, 3 Кубка лиги, 2 Суперкубка страны, а также победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.