Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван Перси: желаю «Арсеналу» выиграть титул АПЛ

Ван Перси: желаю «Арсеналу» выиграть титул АПЛ
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси поделился мнением, могут ли «канониры» в ближайшие годы стать чемпионами Англии.

«Конечно, могут, потому что они были близки в течение многих лет. Это происходит в определённые периоды. Теперь у вас есть «Манчестер Сити», который делает невероятные вещи. Защита титула показывает, что эта команда особенная.

Всё происходит поэтапно. Может быть, Пеп Гвардиола уйдёт в следующем году, и это скажется на клубе. Может быть, «Ливерпуль» возьмёт верх, и они будут доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю «Арсеналу» всего наилучшего, чтобы выиграть титул. Я знаю, как это трудно», — цитирует голландца BBC.

Минувший сезон чемпионата Англии «Арсенал» закончил на пятом месте, отстав от «Манчестер Сити» на 28 очков.

Эмери: «Ливерпуль» — хороший пример для «Арсенала»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент