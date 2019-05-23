Ван Перси: желаю «Арсеналу» выиграть титул АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси поделился мнением, могут ли «канониры» в ближайшие годы стать чемпионами Англии.
«Конечно, могут, потому что они были близки в течение многих лет. Это происходит в определённые периоды. Теперь у вас есть «Манчестер Сити», который делает невероятные вещи. Защита титула показывает, что эта команда особенная.
Всё происходит поэтапно. Может быть, Пеп Гвардиола уйдёт в следующем году, и это скажется на клубе. Может быть, «Ливерпуль» возьмёт верх, и они будут доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю «Арсеналу» всего наилучшего, чтобы выиграть титул. Я знаю, как это трудно», — цитирует голландца BBC.
Минувший сезон чемпионата Англии «Арсенал» закончил на пятом месте, отстав от «Манчестер Сити» на 28 очков.
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