Вальдано: возвращение Зидана в «Реал» было актом героизма

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о решении Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера команды.

«С моей точки зрения, возвращение Зидана в клуб было актом героизма. Он заслуживает памятника здесь, в углу «Сантьяго Бернабеу», где собираются снести торговый центр, и ещё одного в саду Флорентино Переса.

Команде нужен толчок, клуб должен быть гораздо более активным на трансферном рынке, чем в последние сезоны. Теперь нужно подписать пять или шесть игроков.

Когда кто-то покупает футболиста, он покупает также и его статистику. Погба имеет возможность забивать голы и создавать моменты. В билд-апе он является игроком, который не вносит слишком большой вклад. В Мадриде наверняка у него будет роль дирижёра», — цитирует Вальдано Marca.