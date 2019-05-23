Марадона опроверг задержание в аэропорту Буэнос-Айреса

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, ныне возглавляющий мексиканский клуб «Дорадос», опроверг появившуюся информацию, согласно которой он был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса.
Ранее в СМИ сообщалось, что Марадона прилетел на родину из Мексики, а после посадки был задержан в аэропорту. Позже стало известно, что бывшая девушка аргентинца Росио Олива подала на 58-летнего Марадону в суд за невыплату £ 5 млн (около € 5,6 млн). Олива и Марадона были вместе на протяжении шести лет. После задержания власти уведомили аргентинского специалиста о начале судебного разбирательства против него. Дата суда назначена на 13 июня.
«Меня никто не останавливал, я не был задержан. И меня никто не сажал в тюрьму. Люди в аэропорту относились ко мне замечательно. Я подписал документы, которые должен был подписать, и ничего больше», — цитирует аргентинца Ciudad Magazine.
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