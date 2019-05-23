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Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом» перед финалом ЛЧ

Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом» перед финалом ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

«Тоттенхэм Хотспур» продолжает подготовку к финальному матчу Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, накануне, 22 мая, к тренировкам с командой вернулись защитники Ян Вертонген и Давинсон Санчес и нападающий Гарри Кейн. Ранее игроки не могли заниматься из-за травм. Отмечается, что бельгиец, колумбиец и англичанин ещё не окончательно восстановились от повреждений, однако уже в скором времени будут готовы помочь «шпорам».

Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На пути к решающей игре «шпоры» победили дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс». Мерсисайдцы в свою очередь оказались сильнее «Баварии», «Порту» и «Барселоны».

Источник: Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ
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