Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом» перед финалом ЛЧ

«Тоттенхэм Хотспур» продолжает подготовку к финальному матчу Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, накануне, 22 мая, к тренировкам с командой вернулись защитники Ян Вертонген и Давинсон Санчес и нападающий Гарри Кейн. Ранее игроки не могли заниматься из-за травм. Отмечается, что бельгиец, колумбиец и англичанин ещё не окончательно восстановились от повреждений, однако уже в скором времени будут готовы помочь «шпорам».



Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



На пути к решающей игре «шпоры» победили дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс». Мерсисайдцы в свою очередь оказались сильнее «Баварии», «Порту» и «Барселоны».

Источник: Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ