Сарри: не знал, что сделка заключена, когда Пулишича подписали

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказал мнение о полузащитнике Кристиане Пулишиче. 20-летний игрок перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 64 млн. Последние полгода он провёл в «Боруссии» на правах аренды.
«Я говорил с ним 2-3 месяца назад. Пулишич хорошо знает нашу команду, наш стиль игры, игроков. Он готов присоединиться к группе. Я не знал, что сделка заключена, но ранее я высказал своё мнение клубу. Я очень положительно отзывался о Кристиане. Конечно, это очень молодой игрок, но он очень сильный. Я очень рад. У него есть возможность стать ещё сильнее. Он может стать очень важным для нас игроком», — цитирует Сарри пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне американец принял участие в 20 матчах немецкого национального чемпионата (9 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Также на его счету один гол в семи матчах Лиги чемпионов.
- 23 мая 2019
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