Выход в Лигу чемпионов принесёт «Интеру» € 63 млн
«Интер» в случае выхода в Лигу чемпионов пополнит свой бюджет сразу на € 63 млн. Только лишь участие в главном клубном турнире Европы принесёт миланской команде € 50 млн. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в соглашениях «Интера» с Pirelli, Nike и Suning прописаны суммы за попадание в Лигу чемпионов. Таким образом, в общей сложности нерадзурри могут заработать около € 63 млн.
Перед заключительным туром итальянской Серии А «Интер» занимает в турнирной таблице четвёртое место. Закроют сезон подопечные Лучано Спаллетти матчем на своём поле с «Эмполи» (25 мая). Победа гарантирует «Интеру» участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Турнирную таблицу чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».
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