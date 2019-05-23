Райт показал форму «Арсенала» от нового технического спонсора — adidas

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт опубликовал фотографии новой игровой формы «канониров» на следующий сезон. Позднее экс-нападающий удалил фотографии, однако они появились в других источниках.



Домашний комплект выполнен в традиционных для лондонского клуба красном и белом цветах. Гостевая же форма выполнена в жёлтом цвете. В презентации экипировки приняли участие нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. Новым техническим спонсором команды является фирма adidas, сменившая компанию Puma.

Фотография новой формы «Арсенала» доступна в «твиттере» Arsenal FC News.



«Арсенал» по итогам завершившегося сезона английской Премьер-лиги финишировал на пятом месте в турнирной таблице. 29 мая команде предстоит сыграть с «Челси» в финале Лиги Европы.