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Райт показал форму «Арсенала» от нового технического спонсора — adidas

Райт показал форму «Арсенала» от нового технического спонсора — adidas
Футбол / Англия 0

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт опубликовал фотографии новой игровой формы «канониров» на следующий сезон. Позднее экс-нападающий удалил фотографии, однако они появились в других источниках.

Домашний комплект выполнен в традиционных для лондонского клуба красном и белом цветах. Гостевая же форма выполнена в жёлтом цвете. В презентации экипировки приняли участие нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт. Новым техническим спонсором команды является фирма adidas, сменившая компанию Puma.

Фотография новой формы «Арсенала» доступна в «твиттере» Arsenal FC News.

«Арсенал» по итогам завершившегося сезона английской Премьер-лиги финишировал на пятом месте в турнирной таблице. 29 мая команде предстоит сыграть с «Челси» в финале Лиги Европы.

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