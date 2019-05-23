«Арсенал» звонил болельщикам в попытке продать билеты на финал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» предпринимал попытки для того, чтобы реализовать билеты на финал Лиги Европы. Как сообщает The Sun, «канониры», наблюдая слабую динамику продаж, начали звонить болельщикам, а также отправлять письма на их электронные ящики в попытке продать большее количество билетов.

«Я думал, что это была шутка. Тот факт, что они не могут продать такое небольшое количество билетов, показывает, что этот финал — просто фарс», — сказал один из обладателей абонемента на матчи «Арсенала».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку. Английские клубы намерены прибегнуть к такой мере в связи с тем, что продано лишь 3,5 тыс. и 2 тыс. билетов соответственно. Ранее УЕФА выделил клубам-финалистам по 5,8 тыс. билетов, что составляет менее 10% от общей вместимости стадиона в Баку.