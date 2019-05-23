Лапочкин получил положительную оценку за финал Кубка России

Как стало известно «Чемпионату», арбитр Сергей Лапочкин получил положительную оценку за работу в финальном матче Кубка России – 8,3.



За трофей боролись «Локомотив» и «Урал». Победу в основное время добыли «железнодорожники», одолевшие соперника со счётом 1:0. В роли ассистентов Лапочкина выступили Алексей Стипиди и Адлан Хатуев, резервным рефери был Виталий Мешков.



Эта победа в Кубке России стала для «Локомотива» восьмой в истории. «Железнодорожники» также дважды завоёвывали Кубок СССР. Летом подопечным Юрия Сёмина предстоит встретиться с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Сине-бело-голубые ранее обеспечили себе чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.



В Премьер-Лиге командам предстоит провести ещё по одной игре. «Локомотив» примет «Уфу», а «Урал» на выезде встретится с «Анжи».

«Локомотив» скромно праздновал победу в Кубке. Все хотят Лигу чемпионов Атмосфера раздевалки победителей.