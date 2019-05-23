«Барселона» предложила € 25 млн за Макси Гомеса, «Сельта» хочет минимум € 40 млн

«Барселона» ведёт переговоры о переходе нападающего «Сельты» Максимилиано Гомеса в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es со ссылкой на Radio Galega.



По информации источника, каталонский клуб уже сделал стартовое предложение по уругвайскому футболисту в размере € 25 млн. «Сельта» не намерена отпускать игрока за такую сумму. В контракте Гомеса прописаны отступные в € 50 млн, однако клуб готов снизить требования и отпустить его не менее чем за € 40 млн.



Отмечается, что в лице Гомеса сине-гранатовые рассчитывают заполучить сменщика для Луиса Суареса, у которого в настоящий момент нет альтернативы в команде.



В завершившемся сезоне 22-летний нападающий принял участие в 35 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 13 голов (1 – с пенальти) и 5 результативных передач.

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