Источник: Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, вероятно, продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».



Как утверждает Football Italia со ссылкой на Agenzia Giornalistica Italia, испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня. Ожидается, что официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.



По информации источника, соглашение Гвардиолы с «Ювентусом» будет рассчитано на четыре сезона, а годовой оклад составит € 24 млн.



Ранее было объявлено об уходе с тренерского поста «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе пять лет.



Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. За три года работы он выиграл с «горожанами» шесть трофеев. Действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2021 года. Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией».

Источник: Гвардиола согласовал 4-летний контракт с «Ювентусом»