Источник: Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом» 4 июня

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, вероятно, продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».
Как утверждает Football Italia со ссылкой на Agenzia Giornalistica Italia, испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня. Ожидается, что официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.
По информации источника, соглашение Гвардиолы с «Ювентусом» будет рассчитано на четыре сезона, а годовой оклад составит € 24 млн.
Ранее было объявлено об уходе с тренерского поста «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе пять лет.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. За три года работы он выиграл с «горожанами» шесть трофеев. Действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2021 года. Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией».
- 23 мая 2019
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