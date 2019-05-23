Экс-защитник «Спартака» Сухи покинет «Базель» по окончании сезона
«Базель» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Марека Сухи по окончании сезона.
31-летний футболист принял решение не продлевать контракт со швейцарским клубом и летом покинет его в статусе свободного агента.
Сухи перешёл в «Базель» в 2014 году после четырёх лет в составе московского «Спартака». Свою карьеру защитник начинал в пражской «Славии», откуда в 2010 году перешёл в московский клуб. В активе игрока два титула чемпиона Чехии, четыре титула чемпиона Швейцарии и два Кубка страны. Со «Спартаком» Марек становился серебряным призёром чемпионата России. С 2010 года вызывается в сборную Чехии.
В нынешнем сезоне Сухи провёл 18 матчей в швейцарской Суперлиге, в которых забил 2 гола и получил 2 жёлтые карточки.
- 23 мая 2019
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
12:44
-
12:32
-
12:26
-
12:05
-
11:52
-
11:52
-
11:40
-
11:26
-
11:18
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:09
-
08:56
-
08:29
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:36
-
06:14
-
06:04
-
05:46
Партнерский контент