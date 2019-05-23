Экс-защитник «Спартака» Сухи покинет «Базель» по окончании сезона

«Базель» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Марека Сухи по окончании сезона.



31-летний футболист принял решение не продлевать контракт со швейцарским клубом и летом покинет его в статусе свободного агента.



Сухи перешёл в «Базель» в 2014 году после четырёх лет в составе московского «Спартака». Свою карьеру защитник начинал в пражской «Славии», откуда в 2010 году перешёл в московский клуб. В активе игрока два титула чемпиона Чехии, четыре титула чемпиона Швейцарии и два Кубка страны. Со «Спартаком» Марек становился серебряным призёром чемпионата России. С 2010 года вызывается в сборную Чехии.



В нынешнем сезоне Сухи провёл 18 матчей в швейцарской Суперлиге, в которых забил 2 гола и получил 2 жёлтые карточки.

