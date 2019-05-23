Amnesty International: Азербайджан скрывает за футболом нарушения прав человека

Правозащитная организация “Amnesty International” в связи с ситуацией вокруг полузащитника «Арсенала» и сборной Армении Генриха Мхитаряна выступила с заявлением, отметив, что не следует позволять Азербайджану скрывать за футболом нарушения прав человека в этой стране.

Ранее Мхитарян объявил, что пропустит финал Лиги Европы, который состоится в Баку. Армения, уроженцем которой является хавбек «канониров», и Азербайджан, где пройдёт игра, конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Директор программ Соединенного Королевства Кейт Аллен подчеркнула, что в Азербайджане продолжаются нарушения прав человека, журналисты, правозащитники, блогеры подвергаются преследованиям, а несправедливые судебные решения продолжают оставаться обычным явлением.



По её словам, правительства некоторых стран очень часто начали использовать авторитетные спортивные мероприятия для того, чтобы отвлечь внимание от репрессивной политики, случаев нарушения прав человека и создать впечатление прозрачности и открытости, сообщает The Guardian.