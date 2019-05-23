Бакаев: после сезона возвращаюсь в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев высказался о попадании в окончательную заявку сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром, а также заявил о возвращении в московский «Спартак» по окончании нынешнего сезона.
«Я шёл к вызову в сборную вместе с отцом, мы долго работали, но дальше – больше. Было ли поздравление от него самым важным? Трудно сказать, что это были именно поздравления – я ему сам позвонил, а он уже всё знал к тому моменту. Сказал, что ничего не произошло, что нужно работать дальше.
Из «Спартака» с вызовом в сборную пока никто не поздравлял, но после сезона я туда возвращаюсь», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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- 23 мая 2019
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