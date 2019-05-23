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Бакаев: после сезона возвращаюсь в «Спартак»

Бакаев: после сезона возвращаюсь в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев высказался о попадании в окончательную заявку сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром, а также заявил о возвращении в московский «Спартак» по окончании нынешнего сезона.

«Я шёл к вызову в сборную вместе с отцом, мы долго работали, но дальше – больше. Было ли поздравление от него самым важным? Трудно сказать, что это были именно поздравления – я ему сам позвонил, а он уже всё знал к тому моменту. Сказал, что ничего не произошло, что нужно работать дальше.

Из «Спартака» с вызовом в сборную пока никто не поздравлял, но после сезона я туда возвращаюсь», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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