Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.

«Это мои последние дни в „Атлетико“. Я надеюсь, что скоро вернусь. Эти годы были замечательными, эти годы — лучшие в моей карьеры», — цитирует защитника пресс-служба испанского клуба.

Хуанфран является воспитанником мадридского «Реала», где выступал за молодёжную и основную команды, но не смог закрепиться. За «Атлетико» защитник выступает с 2011 года. В составе столичной команды становился чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны и дважды выигрывал Лигу Европы.



Хуанфран в составе сборной Испании является чемпионом Европы 2012 года и серебряным призёром ЧМ-2003 в составе молодёжной команды.