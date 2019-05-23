Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»
Защитник «Атлетико» Хуанфран объявил, что покинет свою команду по истечении контракта в июне нынешнего года.
«Это мои последние дни в „Атлетико“. Я надеюсь, что скоро вернусь. Эти годы были замечательными, эти годы — лучшие в моей карьеры», — цитирует защитника пресс-служба испанского клуба.
Хуанфран является воспитанником мадридского «Реала», где выступал за молодёжную и основную команды, но не смог закрепиться. За «Атлетико» защитник выступает с 2011 года. В составе столичной команды становился чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны и дважды выигрывал Лигу Европы.
Хуанфран в составе сборной Испании является чемпионом Европы 2012 года и серебряным призёром ЧМ-2003 в составе молодёжной команды.
Хуанфран может остаться в «Атлетико» ещё на один сезон
- 23 мая 2019
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